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5 марта, 13:26

Угрожавшего судье из-за приговора Котову воронежца оштрафовали на 300 тысяч рублей

фото ЗакС политика Угрожавшего судье из-за приговора Котову воронежца оштрафовали на 300 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы оштрафовал жителя Воронежа Михаила Квасова на 270 тысяч рублей, признав виновным в угрозах судье Тверского суда столицы Станиславу Минину, передает «Медиазона».

Квасов признан виновным в нарушении ч. 1 ст. 296 УК РФ (угрозы судье). Минин вынес приговор по делу активиста Константина Котова, который отправился на четыре года в колонию по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга). В марте приговор Котову был направлен на новое рассмотрение, пока он под арестом до 2 мая.

Квасов, по данным гособвинения, под постом с фотографией Минина и информацией о приговоре Котову оставил комментарий, в котором призвал выходить на митинги и угрожал судье смертью. Сам Квасов настаивал, что угрожать судье он не собирался, а его комментарий касался абстрактной ситуации. Прокуратура настаивала на штрафе в 300 тысяч рублей, сторона защиты – на оправдании или минимальном наказании.

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