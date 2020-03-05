Милонов и Амосов обсудят эффективность госуправления в Петербурге

Петербургский дискуссионный клуб проведет заседание на тему «Насколько эффективна система государственного управления в Санкт-Петербурге». Мероприятие состоится 6 марта в пространстве Freedom на Казанской улице.

Согласно сообщению организаторов, в дискуссии примет участие депутат Государственной думы Виталий Милонов, а также парламентарии Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов и Павел Иткин. Вместе с ними на встречу пригласили члена Совета по правам человека при президенте России Наталью Евдокимову и координатора проекта «Объединенные демократы» Анастасию Буракову.

В декабре Петербургский дискуссионный клуб проводил первое заседание о реформе муниципального управления в Петербурге.

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