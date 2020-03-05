Чиновники рассказали, когда решат судьбу помещений Спаса на Крови

Вопрос о возможности использования РПЦ нескольких помещений, принадлежащих Спасу на Крови, чиновники из комитета имущественных отношений намерены окончательно решить после специального выездного совещания в соборе, передает издание 78.ru.

В число таких помещений, где, возможно, священнослужителям разрешат хранить одеяния и переодеваться, относятся комнаты за алтарем (сейчас ими пользуются экскурсоводы) и свободные пространства на цокольном этаже религиозного сооружения.

Ранее в СМИ появлялась информация о притязаниях РПЦ на здание ризницы Спаса, стоящее по соседству с собором на набережной канала Грибоедова, и даже на сам собор. Депутат Максим Резник обращал внимание, что митрополит Варсонофий писал по данному вопросу в Смольный еще прошлой осенью, однако от общества информацию скрывали несколько месяцев. В свою очередь, губернатор Александр Беглов все разговоры на тему возможной передачи помещений Спаса РПЦ считает "политическими спекуляциями".

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