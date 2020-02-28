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28 февраля, 20:59

Резник о планах РПЦ на ризницу Спаса-на-Крови: От нас опять все скрывали

фото ЗакС политика Резник о планах РПЦ на ризницу Спаса-на-Крови: От нас опять все скрывали

Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник, обнародовавший в Facebook известие о притязаниях митрополита Варсонофия на передачу в ведение РПЦ Спаса-на-Крови, обратил внимание аудитории на странности, сопутствовавшие этой теме 28 февраля. Сама информация о планах РПЦ ему досталась фактически случайно.

"Он (Варсонофий - прим. ЗАКС.Ру) обратился в Смольный, подчеркиваю, четыре месяца назад. От нас опять это все скрывали. Даже говорить никто не собирался, но просто было назначено совещание на 5 марта, и комитет разослал письмо в большое количество структур, не мог не разослать, и в одной из структур нашлись люди сочувствующие, с адекватной позицией, в интересах Петербурга", - рассказал Резник в эфире радиостанции "Комсомольская правда в Петербурге".

По его словам, спустя 25 минут после опубликования его поста всем структурам, которым отослали анонс совещания относительно судьбы собора, убедительно дали понять, как нужно об этом говорить с другими - в частности, со СМИ. Было рекомендовано при необходимости подать это как ошибку КИО и заявить, что речь идет только о ризнице собора. Резник настаивает на том, что у него есть скан документа и что все же имелся в виду весь Спас-на-Крови.

Депутат выразил уверенность в том, что в парламенте его протест против возможной передачи Спаса РПЦ поддержат как минимум 10 коллег.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Рейтинг персон

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