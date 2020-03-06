Комитет ЗакСа одобрил закон об информировании граждан о льготах

Комитет по законодательству ЗакСа Петербурга поддержал законопроект об информировании граждан о положенных им льготах, сообщает пресс-служба депутата Дениса Четырбока.

Законопроект внесли Четырбок, Елена Киселева и Дмитрий Тугов. По их идеи, власти следует обязать рассказывать гражданам о льготах, на которые они могут претендовать. Авторы законопроекта считают, что люди не знают, какие льготы им положены, а «разыскивать» их никто не будет, пока они сами не обратятся в соответствующие органы за ними.

Такой закон позволит петербуржцам оперативно получать полную информацию о мерах региональной поддержки, считает Четырбок. По его мнению, профильные комитеты Смольного, районные власти, органы социальной защиты населения должны в индивидуальном порядке информировать людей о положенных льготах. Среди предлагаемых вариантов такого информирования – портал госуслуг, единый колл-центр, письма, брошюры и т.д.

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