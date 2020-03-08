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11:13

Мундеп Трошин претендует на мандат депутата ЗакСа

фото ЗакС политика Мундеп Трошин претендует на мандат депутата ЗакСа

Депутат МО «Литейный округ» Сергей Трошин поборется за вакантное место депутата городского парламента, довыборы в который пройдут в июне. Об этом сообщается в его Telegram-канале. Для того, чтобы борьба началась, он нуждается в поддержке своей кандидатуры на региональной конференции "Яблока".

Выборы в ЗакС пройдут от 21 избирательного округа. Место стало вакантным после того, как скоропостижно скончался единоросс Павел Зеленков, избранный от этой территории.

Сергей Трошин известен как защитник прав ЛГБТ-сообщества. Избравшись в муниципалитет минувшей осенью, он привлек внимание городских СМИ тем, что предпочитал участвовать в заседаниях совета, демонстрируя радужный флаг. Избранная им символика не раз критиковалась единороссами.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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