Мундеп Трошин претендует на мандат депутата ЗакСа

Депутат МО «Литейный округ» Сергей Трошин поборется за вакантное место депутата городского парламента, довыборы в который пройдут в июне. Об этом сообщается в его Telegram-канале. Для того, чтобы борьба началась, он нуждается в поддержке своей кандидатуры на региональной конференции "Яблока".

Выборы в ЗакС пройдут от 21 избирательного округа. Место стало вакантным после того, как скоропостижно скончался единоросс Павел Зеленков, избранный от этой территории.

Сергей Трошин известен как защитник прав ЛГБТ-сообщества. Избравшись в муниципалитет минувшей осенью, он привлек внимание городских СМИ тем, что предпочитал участвовать в заседаниях совета, демонстрируя радужный флаг. Избранная им символика не раз критиковалась единороссами.

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