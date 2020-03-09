Еще один россиянин в ОАЭ заразился коронавирусом

У еще одного россияна в Объединенных Арабских Эмиратах диагностирована коронавирусная инфекция, всего в ОАЭ выявлено 14 новых случаев заболевания, передает «Интерфакс» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Кроме россиянина, заболели четыре гражданина ОАЭ, трое итальянцев, двое граждан Бангладеша, Непала, индиец и гражданин Сирии. Новые случаи заражения выявлены в результате обследования людей из круга общения пациентов с ранее подтвержденным диагнозом.

Ранее в ОАЭ заболели еще двое россиян. Случаи заболевания связаны с проведением велогонки: ее отменили после того, как заболели двое итальянских участников.

9 марта оперативный штаб объявил, что в Москве еще три человека заболели коронавирусной инфекцией. Подтвердился диагноз и у жительницы Подмосковья. Всего известно о 20 случаях заражения в России, из них один – в Петербурге.