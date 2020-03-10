Роспотребнадзор предостерег от поездок в транспорте в час пик из-за коронавируса

Роспотребнадзор посоветовал россиянам не ездить в общественном транспорте в час пик и отказаться от посещения спортивных и зрелищных мероприятий в связи с ситуацией с коронавирусом Covid-19.

В службе подчеркнули, что симптомы коронавируса схожи с симптомами гриппа: высокая температура, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота, диарея.

Роспотребнадзор предложил «7 шагов» по профилактике. Во-первых, воздержаться от посещения торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик. Во-вторых, носить в общественных местах медицинскую маску. В-третьих, не контактировать с заболевшими людьми.

Также Роспотребнадзор призвал мыть руки с мылом, дезинфицировать гаджеты, ограничить тесные объятия и рукопожатия, а также пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиенты.

При подозрении на коронавирусную инфекцию следует оставаться дома. Врачу соит сообщить о местах своего пребывания за последние пару недель и возможных контактах.