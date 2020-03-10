Смольный выделил санаторий в Курортном районе для карантина по коронавирусу

Комитет по здравоохранению Петербурга выделит санаторий в Курортном районе, в котором смогут разместить до 500 человек на карантине по коронавирусной инфекции.

По словам представителей комитета, учреждение запустят «в случае необходимости при ухудшении эпидемиологической обстановки». Там подготовили все для изоляции и медицинского наблюдения за гражданами, у которых высокий риск заражения коронавирусом Covid-19.

Пока в инфекционной больнице имени Боткина находятся 87 человек на карантине, отметили в комитете. Большинство приехали из стран с неблагополучной обстановкой по вирусу. Подтверждено два случая заражения коронавирусом.