Собянин запретил массовые мероприятия в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном запрете на многотысячные массовые мероприятия из-за режима повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией, документ опубликовали РИА «Новости» в Telegram-канале.

Согласно документу, запрет действует до 10 апреля. Он распространяется на спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек.

Таким образом, под запрет попадают и митинги. Несколько часов назад представители оппозиции подали заявку на митинг 21 марта на проспекте Сахарова, протестуя против обнуления президентских сроков при внесении поправок в Конституцию. Из-за этих поправок действующий президент Владимир Путин при нынешних четырех сроках может остаться на посту еще на два срока, то есть, до 2036 года. Заявленная численность участников митинга – 50 тысяч человек.