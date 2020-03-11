ЦИК представил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия перед заседанием 11 марта представила логотип и слоган, которые будут использованы при организации и проведении голосования по поправкам в Конституцию. Их разработкой занималась компания «ИМА-Консалтинг». Ее гендиректор Вартан Саркисов и представил итоговые варианты слогана и логотипа, за которые высказалось большинство людей из фокус-групп.

Слоганом информационной кампании выбрали «Наша страна, наша Конституция, наше решение!», а на логотипе изображена Конституция и российский триколор.

Также Саркисов сообщил о подготовке печатных материалов и видеороликов. Три ролика он представил перед заседанием ЦИК. В одном из роликов актер Сергей Безруков рассуждает о русском языке, цитирует писателя Иван Тургенева и говорит о своей поддержке поправки о защите и сохранении русского языка.

Еще в одном ролике несколько разных людей ставят большие «галочки», а на фоне звучит закадровый голос: «Конституция – это мы. Только вместе, только всей страной. 22 апреля – общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации».

Ранее «ИМА-Консалтинг» занималась информационной поддержкой президентских выборов. Тогда организация также готовила логотип, фирменный стиль, видеоролики и другое. В феврале 2019 года СМИ сообщили, что «ИМА-Консалтинг» будет проводить губернаторскую кампанию Александра Беглова.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.