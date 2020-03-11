Беглов пока не видит смысла в отмене массовых мероприятий из-за коронавируса

"Разгул" коронавирусной инфекции пока не принял критического характера для того, чтобы отменять массовые мероприятия в Петербурге, полагает губернатор Александр Беглов. В этом пока для него состоит принципиальное выгодное отличие города от Москвы, где мэрия уже занялась проблемой всерьез и где ситуация тяжелее.

"Мы резервируем медицинские учреждения, уже зарезервировали санаторий «Заря». Это значит, что в случае чего мы не будем бежать и искать. У нас уже все будет готово: оборудование, медикаменты, помещения для потенциально больных коронавирусом. Сегодня могу четко сказать, что отмена митингов и крупных мероприятий преждевременна", - приводит слова чиновника "Петербургский дневник".

Отметим, что стремительно распространяющаяся по всему миру болезнь побудила городские власти отменить традиционный летний экономический форум ПМЭФ и объявить карантин в общежитии медицинского университета имени Мечникова, студент которого заразился вирусом.

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