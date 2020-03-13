Сенатор Лукин проголосовал за изменение Конституции и вышел из партии "Яблоко"

Представляющий в Совете Федерации Тверскую область сенатор Владимир Лукин, проголосовав за принятие пакета поправок в Конституцию, решил покинуть партию "Яблоко", в коей состоял, ввиду того, что её позиция оппозиционна по отношению к изменению Основного закона страны.

Ещё до вотирования Лукина проинформировали, что исполнительная власть региона, от которого он выдвигался, решила поддержать все предлагаемые конституционные коррективы и поручила ему "транслировать это решение в ходе голосования".

"Мои личные взгляды никакого отношения к этой „правовой процедуре“ не имеют. Тем не менее, я понимаю, что данное голосование противоречит позиции, занимаемой партией „Яблоко“ по данному вопросу. В связи с этим считаю долгом проинформировать вас о том, что в случае, если это необходимо, я готов выйти из партии", - цитирует обращение Лукина к Григорию Явлинскому сайт "Яблока".

В итоге исполком бюро партии одобрил "отставку" сенатора.

11 марта за изменение Конституции проголосовали в Госдуме и Совфеде. Днем позже, 12 марта, это сделали большинство заксобраний и гордум России, в том числе ЗакС Петербурга. О том, как прошел данный процесс в городе на Неве, читайте в материале ЗАКС.Ру.

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