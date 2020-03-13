"Показан пожилым диктаторам": Loketski придумал средство против демократии - "Обнулин"

Известный своими злободневными работами петербургский художник Loketski презентовал горожанам новый арт-объект: изобразил на слуховом подвальном окне упаковку из-под медицинского средства с говорящим названием "Обнулин".

По словам автора, "лекарство" предназначено "пожилым диктаторам", которые желают продлить свое "политическое долголетие".

"Можно принимать при хронической компетентной недостаточности, при коррупционном поражении всех внутренних органов, при патриотическом делирии, при паническом страхе утраты власти и треморе элит. Дозировка: не более трех обнулений подряд, запивать щедрыми обещаниями. Средство несовершенно: возможны побочные эффекты в виде многочисленных высыпаний народных масс на пикеты и митинги", - иронично описал своё "детище" Loketski.

Фото: Instagram Loketski

Одни из последних работ художника были приурочены ко Дню Конституции и теме строительства метро.

Напомним, депутат Госдумы Валентина Терешкова привлекла внимание общественности после предложения обнулить президентские сроки Владимира Путина. Её высказывание вызвало неоднозначную реакцию в обществе, породив множество споров. Терешкова, комментируя собственную инициативу, сообщила, что озвучить идею её попросили "простые люди".