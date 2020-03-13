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14:27

В Ленобласти подтвердился первый случай заражения коронавирусом

фото ЗакС политика В Ленобласти подтвердился первый случай заражения коронавирусом

Жительница Кудрово посетила Италию и по возвращении домой почувствовала резкое недомогание: прибывшие на место специалисты диагностировали наличие коронавируса у женщины, её поместили под наблюдение в Боткинскую больницу, информирует "Интерфакс".

Дама чувствует себя нормально. Специалисты ЖКХ намерены провести дезинфекцию подъезда, где она обитает.

Добавим, от коронавируса COVID-2019 погибли уже более пяти тысяч человек, инфицированы - 135 тысяч граждан. На данный момент болезнь "бушует" на просторах Европы - преимущественно в Италии и Франции. Многие страны закрыли свои границы для туристов.

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