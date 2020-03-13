Россия ограничивает авиасообщение с ЕС, Украина - со всем миром

Пандемия коронавируса побудила правительства двух соседних стран, России и Украины, ужесточить правила авиаперелетов. РФ прекращает с начала следующей недели воздушное сообщение со всеми странами Евросоюза, а также с не входящими в конгломерат союзных стран Швейцарией и Норвегией . Об этом пишет "Интерфакс". Исключение составляют прямые перелеты из Шереметьево в столицы стран ЕС и из Шереметьево в Осло и Женеву.

В свою очередь, Украина, где от инфекции 13 марта скончался первый гражданин, со следующей недели закрывает авиасообщение полностью. Информацию об этом передало "Эхо Москвы", ссылаясь на один из украинских телеканалов и выступившего на нем спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Согласно официальным данным правительства Италии, за сутки 13 марта от коронавирусной инфекции на территории страны скончалось 250 человек. В России официально заражено 45 человек.