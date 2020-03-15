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12:00

Латынина: Коронавирус, он как Владимир Владимирович

фото ЗакС политика Латынина: Коронавирус, он как Владимир Владимирович

Политический обозреватель Юлия Латынина сопоставила два наиболее актуальных и социально важных для России событий: желание президента Владимира Путина обнулить свои президентские сроки и пандемию коронавируса.

"На фоне чумы и холеры наши предки бы засмеялись. Но коронавирус, он как Владимир Владимирович Путин. По меркам злодеев прошлого Путин не проблема. Мы же не можем сказать, что Путин не проблема. Если у них там, в Кремле всё не выключилось еще, я думаю, что они понимают, что начнется, как в Иране. А в Иране сейчас, напомню, по спутнику видно, что они копают массовые могилы", - рассудила и предрекла она в авторской радиопрограмме.

Публицист уверена, что из-за инфекции "будет жопа" - из-за "ахового" состояния медицины и неподготовленности населения, отчасти связанного с ненамеренным или намеренным сокрытием информации властями.

В России зарегистрировано 47 случаев инфицирования. В мире от вируса умерло свыше пяти тысяч человек.

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