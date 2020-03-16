Школы и детсады Ленобласти вслед за Петербургом перешли на режим свободного посещения

Учебные учреждения Ленинградской области - школы, детсады, колледжи - вторя Петербургу, перешли на режимы свободного посещения и дистанционного обучения, информирует пресс-служба правительства региона.

Родителям рекомендовано по возможности воздержаться от посещения детьми образовательных заведений.

Ранее сегодня Россия из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции закрыла границу с Белоруссией.

Согласно последним данным, общее число заболевших граждан составляет более 169 тысяч в 146 странах. Жертвами болезни стали уже более 6,5 тысяч человек, излечились 77 тысяч. В России выявлены 63 случая заболевания. В мире отменяют массовые мероприятия, а страны закрывают свои границы.