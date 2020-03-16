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Поправки в Конституцию

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11:12

У всех посетителей российских вузов будут проверять температуру

фото ЗакС политика У всех посетителей российских вузов будут проверять температуру

Руководитель Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков распорядился проверять температуру тела у всех входящих в здания вузов, а также обеспечить персонал учреждений помещением и средствами для дезинфекции, уведомляет "Интерфакс".

Меры вступают в законную силу начиная с сегодняшнего дня, 16 марта.

Согласно документу, ректорам университетов предписано ограничить число очных совещаний и командировок сотрудников. Также поручено "при необходимости" перевести работников на удаленный режим работы.

Днем ранее Минобрнауки дало указание вузам перейти на дистанционное обучение студентов.

Согласно последней информации, общее число заболевших коронавирусом граждан составляет более 169 тысяч в 146 странах. Жертвами болезни стали уже более 6,5 тысяч человек, излечились 77 тысяч. В России выявлены 63 случая заболевания. В мире отменяют массовые мероприятия, а страны закрывают свои границы.

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