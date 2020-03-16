ЗакС Петербурга вызвал на заседание вице-губернатора по здравоохранению Эргашева

На ближайшем заседании Законодательного собрания Петербурга, 18 марта, в рамках «часа правительства» ожидается выступление ответственного за вопросы здравоохранения вице-губернатора Олега Эргашева, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе городского парламента.

Ожидается, что основной темой для общения депутатов с чиновником станут пандемия коронавируса и предпринимаемые городскими властями меры для предотвращения распространения инфекции.

В пресс-службе ЗакСа также уточнили, что Законодательное собрание скорректировало свои планы в связи с рекомендациями Роспотребнадзора и постановлением городского правительства о мерах противодействия распространению коронавируса. В частности, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров не станет лично присутствовать на нескольких мероприятиях, в том числе празднике в честь 80-летия прокуратуры Петербурга. Рабочие группы Заксобрания в ближайшее время будут работать дистанционно.

ЗакС одобрил Эргашева в качестве вице-губернатора меньше месяца назад – 4 марта. Выступая перед депутатами, будущий заместитель главы города заявил, что считает для себя проблему коронавируса вопросом номер один на ближайшие месяцы.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. В частности, до конца апреля был введен запрет на проведение публичных мероприятий численностью от 1000 человек.

На утро 6 марта в Петербурге зафиксировано шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.