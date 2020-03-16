Валаамский монастырь закрывают на карантин: монахам запретили братские целования

Из-за угрозы массового распространения коронавируса Спасо-Преображенский Валаамский монастырь вводит на своей территории режим повышенной готовности, закрывая въезд для паломников и туристов, известил у себя в блоге диакон Андрей Кураев.

Также монахам не разрешается выезжать с острова, за исключением экстренных медицинских случаев. Вернувшихся в монастырь предстоит пройти двухнедельный карантин.

Кроме того, всем присутствующим на территории религиозного учреждения строго, но временно воспрещается братское целование, целование рук и рукопожатие. Запрещается употреблять в пищу еду из общих упаковок.

Кураев уверен, что данные предосторожности были спущены "свыше".

"Это ФСО защищает валаамские резиденции Путина и патриарха Кирилла", - считает диакон.