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9:45

Празднование Дня космонавтики могут перенести на октябрь из-за коронавируса

фото ЗакС политика Празднование Дня космонавтики могут перенести на октябрь из-за коронавируса

Из-за охватившей мир пандемии коронавируса власти России подумывают о том, чтобы перенести празднование Дня космонавтики с 22 апреля на 4 октября, делится ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную от близкого к ракетно-космической отрасли источника. 

22 апреля традиционно проводятся массовые мероприятия, которые посещают множество гостей из разных стран. Дата в октябре выбрана не случайно: именно в этот день будет отмечаться годовщина запуска первого искусственного спутника Земли.

Согласно последним данным, в РФ официально зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом. 86 из них - завозные, остальные - контактные. В Петербурге накануне из Боткинской больницы был выпущен первый излечившийся от заболевания.

С 18 марта по 1 мая Россия закроет границы для въезда иностранцев.

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