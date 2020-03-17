"Левые" силы собрались на пикеты у Госдумы: задержан Сергей Удальцов

Представители "Левого фронта", КПРФ и депутаты Мосгордумы вышли с пикетами против обнуления президентских сроков Владимира Путина к стенам Государственной думы. Информацией и фото делится Сергей Удальцов у себя в Twitter - он, а также коммунист Валерий Рашкин были в числе собравшихся.

После встречи со сторонниками Удальцов направился к метро, где его задержали правоохранители якобы за участие в массовом мероприятии, доставив в Тверское ОВД.

Кроме него, у стен Госдумы полицейские "изловили" еще двоих граждан, державших в руках плакаты "Нет узурпации власти!".

Напомним, мэрия Москвы запретила проведение любых массовых акций ввиду угрозы распространения коронавируса.