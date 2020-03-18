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10:53

Несмотря на позицию Беглова, ЗакС обяжет Смольный информировать льготников

фото ЗакС политика Несмотря на позицию Беглова, ЗакС обяжет Смольный информировать льготников

Петербургский парламент на заседании 18 марта принял в первом чтении проект закона, обязывающего городское правительство организовать информирование льготников о положенных им мерах соцподдержки. 

Инициативу разработали единороссы Денис Четырбок, Дмитрий Тугов и Елена Киселева. По словам Четырбока, информировать граждан можно через портал госуслуг и заказными письмами.

Против включения вопроса об информировании льготников в повестку заседания выступил депутат “Справедливой России” Александр Егоров. Он обратил внимание, что на законопроект не был дан положительный отзыв губернатора Александра Беглова. Четырбок, представляя инициативу, пообещал, что “предложения по корректировке” Беглова будут учтены в рамках второго чтения. 

В частности, глава города, по словам единоросса, заметил, что при принятии законопроекта может быть нарушена медицинская тайна. Кроме того, Беглову не понравилось, что депутаты своей инициативой объединили сразу все категории льготников. Беспартийный депутат Михаил Амосов, выступая с трибуны, назвал это условие невыполнимым.

- Редко мне приходится защищать правительство, но в данном случае, они обоснованно пишут, что есть уже меры информирования через СМИ, - отметил Амосов.

Четырбок на это заявил, что Амосов занял позицию “против людей”, и поинтересовался, не попросили ли депутата в Смольном высказаться соответствующим образом. 

- У нас в Законодательном собрании есть представитель губернатора. Сегодня я понял, что у нас есть еще одна позиция, которую заняли вы. Это адвокат правительства Петербурга, - добавил единоросс.

- Только по этому вопросу, - выкрикнул с места Амосов.

В поддержку инициативы от лица фракции Партия роста выступила ее лидер Оксана Дмитриева

За принятие инициативы проголосовали 45 депутатов, один воздержался, еще один был против. Амосов объявил, что это был он.

Сергей Еремеев


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