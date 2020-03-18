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11:20

Фигурант "московского дела" Малышевский объявил бессрочную голодовку из-за условий в СИЗО

фото ЗакС политика Фигурант "московского дела" Малышевский объявил бессрочную голодовку из-за условий в СИЗО

Участник уголовного дела о "массовых беспорядках" (оно же - "московское дело") Эдуард Малышевский, получивший три года колонии за выбитое в автозаке стекло на столичной акции протеста 27 июля, объявил бессрочную голодовку, известил политик Дмитрий Гудков у себя в Telegram-канале.

По его словам, от пищи арестант отказывается уже три недели.

На данный момент, по информации Гудкова, Малышевский находится на этапе в СИЗО Курска, так как в ИК, куда его должны были направить, нет мест.

Будучи в изоляторе, мужчина обращался в различные инстанции, требуя пересмотреть "московское дело" и амнистировать всех его участников.

"Эти обращения администрацией СИЗО, судя по всему, игнорировались, во всяком случае, номеров исходящих и ответов Эдуард не получал. Кроме того, „постаралась“ тюремная цензура. В качестве примера цензуры можно привести письмо к Эдуарду: активисты пишут ему поздравление с 23 февраля и упоминают путч 91 года, когда „было, за что сражаться“. Слова „путч 91 года“ вымараны: о таком ни читать, ни думать нельзя", - пишет Гудков.

В СИЗО сокамерники Малышевского в знак солидарности с ним также объявили голодовку.

"Узнав это, в камеру вошли 15 сотрудников и начали нам угрожать принудительным кормлением через задний проход", - делится арестант.

9 декабря 2019 года Малышевкого приговорили к 3 годам тюрьмы, инкриминировав ему ч. 1 ст. 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти, неопасного для жизни и здоровья).

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