Мишустин поручил ввести ограничения на авиасообщение с США, ОАЭ и Британией

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 20 марта вводится временное ограничение на авиасообщение с США, ОАЭ и Великобританией, информирует ТАСС.

Исключения устанавливаются только на регулярные рейсы из Москвы в Лондон (и обратно), из Москвы в Нью-Йорк (и обратно) и из Москвы в Абу-Даби (и обратно), осуществляемые через столичный аэропорт "Шереметьево".

Ранее аналогичным образом были либо ограничены, либо отменены рейсы в большую часть стран Европы.

В России насчитывается 114 случаев заражения коронавирусом, жертв нет.