Число заболевших коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 147 человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России выросло на 33 за сутки, до 147, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Подавляющее большинство – 31 человек – заболели в Москве. По одному новому случаю заболевания зафиксировано в Томской и Новосибирской областях. Заболевшие в последние две недели посещали государства, в которых неблагоприятная обстановка по коронавирусу.

Ранее неизвестный коронавирус начал распространяться из Китая в декабре 2019 года. Сейчас в Москве и Петербурге действуют режимы повышенной готовности. В Петербурге запрещены массовые мероприятия с численностью более 1000 человек.