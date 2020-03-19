Кабмин допустил усиление ограничений из-за пандемии коронавируса

Правительство России допустило усиление ограничительных мер внутри страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В документе, опубликованном на сайте кабмина, пандемия названа «одним из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет». Ситуацию в кабмине считают «вызовом всему обществу», который требует «максимально слаженных действий, признания ответственности не только за своё здоровье, но и за здоровье окружающих».

Какие меры могут быть приняты правительством, не уточняется. При этом в кабмине заявили. что «решительные действия в предыдущие два с половиной месяца позволили держать ситуацию под контролем и дали запас ценного времени для разработки дополнительных мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции». Среди таковых выделили создание запаса из 700 тысяч тест-систем, тестрирование пребывающих в Россию из стран с неблагополучной обстановкой, подготовка медучреждениям к разным сценариям развития ситуации.

Пока в России известно о 147 случаях заражения коронавирусом. В мире заболели почти 210 тысяч человек.