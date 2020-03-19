Тесты вице-губернатора Соколова на коронавирус оказались отрицательными

Результаты анализа вице-губернатора Петербурга Максима Соколова на коронавирус оказались отрицательными, но он останется на карантине в больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева.

Соколов останется в Боткинской больнице. По словам Эргашева, те, кто общался с чиновником, находятся под наблюдением.

Максим Соколов остался на карантине после того, как вернулся в Россию из отпуска в Европе. По некоторым данным, он, предположительно, посещал Италию, где сохраняется высокий уровень заражения коронавирусом Covid-19.

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