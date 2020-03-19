18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:35

Смольный назвал временные условия транзитного проезда через Литву в Калининград

фото ЗакС политика Смольный назвал временные условия транзитного проезда через Литву в Калининград

Несмотря на объявленный в Литве карантин, граждане России в порядке исключения смогут и дальше посещать Калининградскую область на транзитных поездах, сообщили ЗАКС.Ру в комитете по внешним связям правительства Петербурга. 

Однако с 19 марта вступили в силу некоторые ограничения, установленные литовской стороной. В частности, пассажиры транзитного поезда № 080/079 Калининград – Санкт-Петербург – Калининград смогут проезжать через балтийскую страну только имея на руках упрощенный проездной документ по железной дороге (УПД ЖД). Наличие шенгенской визы или многократного упрощенного транзитного документа не освобождают от обязанности иметь при себе УПД ЖД. Анкету для получения документа нужно заполнить в интернете, распечатать, подписать и отдать персоналу поезда.

“Установлено максимальное число 100 пассажиров в одном транзитном поезде, при соблюдении правила прореженной рассадки пассажиров (не больше двух человек в одном купе или в одном отделении плацкартного вагона). Следование организованных групп более 10 человек запрещено”, - рассказали в комитете. 

Пассажиров с явными признаками заболевания дыхательных путей в Литву не впустят. 

Пассажиры, купившие железнодорожные билеты до 19 марта 2020 года, обязаны на электронную почту sts@urm.lt выслать сканированные копии титульного листа заграничного паспорта и ж/д билета. В случае положительного решения им будет выслана копия УПД ЖД.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:00 Власти Ленобласти запретили мероприятия с численностью более 100 человек

15:47 "Это наша боль": Эргашев призвал петербуржцев не сдавать без надобности тест на коронавирус

15:45 Единороссы из МО “Петровский” раздали прохожим средства защиты от коронавируса

15:44 Администрации районов Петербурга приостанавливают личные приемы граждан

15:23 В ЕР уверены в необходимости уголовного наказания для сбежавших из-под коронавирусного карантина

14:43 Финляндия приостановила прием заявок на выдачу виз в Петербурге

13:41 Причиной смерти зараженной коронавирусом женщины назвали оторвавшийся тромб

13:27 Роспотребнадзор обязал всех приехавших в Россию уходить на карантин

12:54 Силуанов считает коронавирус большей проблемой для экономики РФ, чем падение цен на нефть

12:27 ГИК планирует обезопасить людей от COVID-19 на голосовании по Конституции


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:00 Власти Ленобласти запретили мероприятия с численностью более 100 человек

15:47 "Это наша боль": Эргашев призвал петербуржцев не сдавать без надобности тест на коронавирус

15:45 Муниципал: Единороссы из МО “Петровский” раздали прохожим средства защиты от коронавируса

15:44 Администрации районов Петербурга приостанавливают личные приемы граждан

15:23 В ЕР уверены в необходимости уголовного наказания для сбежавших из-под коронавирусного карантина

14:57 Суд прекратил дело о хулиганстве из-за акции с файером у здания ФСБ

14:43 Финляндия приостановила прием заявок на выдачу виз в Петербурге

14:16 "Яблоко" выдвинет на довыборы в ЗакС экс-депутата Кобринского

14:00 "Вплоть до расстрела": Историк Соколов просит о самом жестком наказании по делу Ещенко

13:41 Причиной смерти зараженной коронавирусом женщины назвали оторвавшийся тромб

13:29 ЛДПР планирует провести конференцию по выдвижению кандидата на довыборы в ЗакС 10 апреля

13:27 Роспотребнадзор обязал всех приехавших в Россию уходить на карантин

13:02 Муниципал: Пандемия не остановила попыток депутатов Красного села выбрать себе главу

12:54 Силуанов считает коронавирус большей проблемой для экономики РФ, чем падение цен на нефть

12:35 Смольный назвал временные условия транзитного проезда через Литву в Калининград

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru