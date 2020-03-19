Смольный назвал временные условия транзитного проезда через Литву в Калининград

Несмотря на объявленный в Литве карантин, граждане России в порядке исключения смогут и дальше посещать Калининградскую область на транзитных поездах, сообщили ЗАКС.Ру в комитете по внешним связям правительства Петербурга.

Однако с 19 марта вступили в силу некоторые ограничения, установленные литовской стороной. В частности, пассажиры транзитного поезда № 080/079 Калининград – Санкт-Петербург – Калининград смогут проезжать через балтийскую страну только имея на руках упрощенный проездной документ по железной дороге (УПД ЖД). Наличие шенгенской визы или многократного упрощенного транзитного документа не освобождают от обязанности иметь при себе УПД ЖД. Анкету для получения документа нужно заполнить в интернете, распечатать, подписать и отдать персоналу поезда.

“Установлено максимальное число 100 пассажиров в одном транзитном поезде, при соблюдении правила прореженной рассадки пассажиров (не больше двух человек в одном купе или в одном отделении плацкартного вагона). Следование организованных групп более 10 человек запрещено”, - рассказали в комитете.

Пассажиров с явными признаками заболевания дыхательных путей в Литву не впустят.

Пассажиры, купившие железнодорожные билеты до 19 марта 2020 года, обязаны на электронную почту sts@urm.lt выслать сканированные копии титульного листа заграничного паспорта и ж/д билета. В случае положительного решения им будет выслана копия УПД ЖД.