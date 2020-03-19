Роспотребнадзор обязал всех приехавших в Россию уходить на карантин

Все люди, прибывающие в Россию из других стран, будут обязаны оставаться на карантине в течение 14 дней, следует из постановления Роспотребнадзора.

Ограничение будет действовать во всех регионах. Прибывшие в Россию будут обязаны незамедлительно сообщить о приезде на горячую линию, назвать дату и место пребывания за границей и оставить контактную информацию.

При ухудшении самочувствия нужно будет обраться за медицинской помощью на дому, не посещая поликлиники. Придется исключить контакты с семьей и другими лицами на время карантина, а также работать из дома. Если домашняя изоляция невозможна, ее должны организовать власти в условиях обсерватора.

Пока в России подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом Covid-19, в мире в целом – более 218 тысяч. 19 марта стало известно о первой смерти: скончалась болевшая инфекцией женщина в Москве.