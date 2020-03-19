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13:41

Причиной смерти зараженной коронавирусом женщины назвали оторвавшийся тромб

фото ЗакС политика Причиной смерти зараженной коронавирусом женщины назвали оторвавшийся тромб

Главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц заявил, что причиной смерти болевшей коронавирусной инфекции женщины стал оторвавшийся тромб, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

По словам Зайратьянца, об этом стало известно после вскрытия.

«Несмотря на то, что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб», - сказал он, добавив, что в легких женщины на момент смерти изменений не было.

О смерти женщины, болевшей коронавирусом, стало известно 19 марта. Пока в России известно о 147 случаях заражения коронавирусной инфекцией.

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