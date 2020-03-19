Причиной смерти зараженной коронавирусом женщины назвали оторвавшийся тромб

Главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц заявил, что причиной смерти болевшей коронавирусной инфекции женщины стал оторвавшийся тромб, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

По словам Зайратьянца, об этом стало известно после вскрытия.

«Несмотря на то, что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб», - сказал он, добавив, что в легких женщины на момент смерти изменений не было.

О смерти женщины, болевшей коронавирусом, стало известно 19 марта. Пока в России известно о 147 случаях заражения коронавирусной инфекцией.