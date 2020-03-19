"Яблоко" выдвинет на довыборы в ЗакС экс-депутата Кобринского

Петербургское отделение «Яблока» планирует выдвинуть экс-депутата Александра Кобринского на дополнительных выборах в Законодательное собрание Петербурга по 21 округу, сообщила ЗАКС.Ру глава реготделения партии Екатерина Кузнецова.

По ее словам, кандидатуру Кобринского одобрил политкомитет «Яблока». Конференцию по его выдвижению планируется провести в середине следующей недели, добавила Кузнецова. Она уточнила, что точная дата определится в зависимости от занятости членов партии.

Напомним, Кобринский был депутатом ЗакСа от «Яблока» в пятом созыве. Сейчас он трудится помощником городского парламентария и своего однопартийца Бориса Вишневского. Также Кобринский входит в бюро регионального отделения «Яблока».

Соперником Кобринского на довыборах может стать музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров. Сообщалось, что его кандидатура обсуждалась на федеральном политсовете партии. Довыборы в Законодательное собрание Петербурга по 21 округу назначены на 7 июня 2020 года.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что ЛДПР намерена выдвинуть главу петербургского отделения партии Юрия Ломакина, а «Справедливая Россия» представит в качестве кандидата замглавы МО «Автово» Илью Шмакова.

София Саттарова

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