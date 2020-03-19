Финляндия приостановила прием заявок на выдачу виз в Петербурге

Генконсульство Финляндии в Петербурге с 19 марта приостановило прием документов на оформление шенгенской визы, сообщается на сайте консульства.

Ранее принятые заявления будут рассмотрены с учетом того, что срок действия виз начнется не ранее 1 мая. Исключение на заявку останется для владельцев дипломатических и служебных паспортов, близких родственников граждан Финляндии и лиц, выезжающих в страну на похороны.

С 18 марта Россия и Финляндия приостановили железнодорожное сообщение в рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекцией. Граница останется закрыта до 13 апреля.