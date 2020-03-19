"Это наша боль": Эргашев призвал петербуржцев не сдавать без надобности тест на коронавирус

Ответственный за сферу здравоохранения вице-губернатора Олег Эргашев обратился к работодателям и горожанам с просьбой не "атаковать" без надобности поликлиники, пытаясь сдать тест на коронавирус: только за последние сутки, отметил он, было собрано четыре тысячи анализов.

"Это наша боль. За сутки в учреждения обратились 4 тысячи человек. Хочу обратиться к работодателям: не надо каждый день обследовать своих сотрудников. Исследование на сегодня [сделанное сегодня] на завтра будет неактуально. Не надо без симптомов обращаться. Наша сеть иначе захлебнется", - цитирует Эргашева Znak.com.

Давая возможность горожанам бесплатно сдать анализ власти преследовали цель "снятия психоза", добавил вице-губернатор.

Результаты будут готовы лишь через 10 дней.

Напомним, коронавирусная инфекция начала распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Спустя пару месяцев заболевание попало в Европу. В марте ВОЗ объявила пандемию. На данный момент болезнь обнаружена у более 217 тысяч человек по всему миру. В России зафиксировано 147 случаев заражения: минувшим вечером скончалась пожилая москвичка, у которой выявили COVID-19.

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