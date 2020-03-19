Власти Ленобласти запретили мероприятия с численностью более 100 человек

Руководство Ленинградской области приняло решение понизить предельную численность допустимого скопления граждан в общественных местах и на массовых мероприятиях до 100 человек ввиду пандемии, информирует пресс-служба правительства региона.

"Рекомендована дистанционная занятость и санитарная обработка всех общественных пространств", - добавили власти Ленобласти.

На сегодняшний день в России зафиксировано 199 случаев заражения вирусной инфекцией COVID-19. Накануне скончалась пожилая москвичка, у которой обнаружили заболевание.