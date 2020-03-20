Первый случай заболевания коронавирусом выявлен у главы государства

Князь Монако Альбер II заразился вирусом COVID-19, информирует его канцелярия. Она стал первым в мире главой государства, подхватившим новое заболевание.

"За князем внимательно следят его лечащий врач и специалисты госпиталя „Принцесса Грейс“. Князь Альбер продолжает работать из офиса в своих частных апартаментах. Он поддерживает постоянную связь с членами своего кабинета, правительства, а также со своими ближайшими сотрудниками", - цитирует РБК выдержку из заявления канцелярии Альбера II.

На данный момент здоровью князя ничего не угрожает.

Отметим, на сегодняшний день коронавирус выявлен у более 229 тысяч человек в мире. От болезни погибли 9,7 тысяч граждан. В России зафиксировано 199 случае заражения, умерла одна пациентка из Москвы.