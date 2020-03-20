Врачи, писатели, журналисты просят Путина принять экстренные меры по противодействию коронавирусу

Знаменитые российские литераторы, врачи, актеры и журналисты написали отрытое письмо Владимиру Путину, в котором просят, чтобы правительство приняло экстренные меры по предотвращению распространения коронавируса.

В числе подписантов - врачи Павел Бранд, Алексей Головенко, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Дмитрий Алешковский, Илья Азар, Катерина Гордеева и другие.

Обратившиеся требуют предоставить потенциально зараженным людям возможность быстро и бесплатно пройти тест. Для этого все отечественные клиники необходимо снабдить качественными иностранными маркерами для выявления заболевания.

Обязательно, считают подписанты, принудительно изолировать на карантин граждан, находящихся в группе риска, а для всех остальных ввести возможность дистанционной занятости.

Кроме того, следует перенести голосование по внесению изменений в Конституцию до полного исчезновения эпидемиологической угрозы.

Всех, попавших в карантинную зону, необходимо временно освободить от уплаты квартплаты, платежей по ЖКХ, кредитам, аренде, ипотеке и прочее. В свою очередь малому бизнесу надо помочь "налоговыми каникулами".

На сегодняшний день в России зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусной инфекцией.