Шойгу: Весенний призыв в армию из-за COVID-19 переноситься не будет

Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу, выступая на заседании коллегии военного ведомства, известил собравшихся, что весенняя кампания по призыву в арминию, стартующая 1 апреля, ввиду пандемии коронавируса перенесена не будет, извещает "Эхо Москвы".

Ранее об этом просили известные общественные и политические деятели, аргументируя инициативу тем, что призыв позволит заболеванию распространиться по территории РФ значительно быстрее.

На сегодняшний день инфекцию подхватили 199 россиян. В Москве и Петербурге запрещены любые массовые мероприятия.