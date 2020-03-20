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14:05

Роскомнадзор требует, чтобы "Эхо Москвы" удалило "недостоверные" материалы о коронавирусе

фото ЗакС политика Роскомнадзор требует, чтобы "Эхо Москвы" удалило "недостоверные" материалы о коронавирусе

Российский интернет-регулятор настаивает, что "Эхо Москвы" тиражирует некую "недостоверную общественно значимую информацию" информацию о коронавирусе, "распространяемую под видом достоверных сведений", и требует удалить её.

При этом ведомство не указывает ни какие материалы содержат данные сведения, ни даёт ссылок на них, рассказал "МБХ медиа" главред издания Алексей Венедиктов.

"Ни администрация, ни редакция сайта, ни редакция радиостанции не получала никаких уведомлений", - известил он.

В послании Роскомнадзора указывается, что требование удалить информацию поступило от Генпрокуратуры. "Эху" якобы грозит штраф за распространение фейковых новостей.

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