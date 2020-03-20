Беглов проверил безопасность выпечки хлеба

Губернатор Петербурга Александр Беглов в разгар режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции незапланированно посетил хлебозавод «Арнаут» и проверил соблюдение там норм безопасности, сообщает Смольный.

По словам Беглова, предприятие «полностью выполняет необходимые меры безопасности». Там сотрудников, рассказал губернатор, допускают в цех только после санитарной проверки, им измеряют температуру тепловизором. Рассказали в Смольном и о новой системе обработки обуви сотрудников: при в ходе каждый цех и в санузлы установлены коврики, в которые заправляется дезинфицирующее средство.

Ранее Беглов также незапланированно посетил продуктовые магазины Фрунзенского района и нашел там рис и гречку. Он заверял, что продуктов достаточно, и призывал петербуржцев не поддаваться панике.

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