18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:34

Беглов проверил безопасность выпечки хлеба

фото ЗакС политика Беглов проверил безопасность выпечки хлеба

Губернатор Петербурга Александр Беглов в разгар режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции незапланированно посетил хлебозавод «Арнаут» и проверил соблюдение там норм безопасности, сообщает Смольный.

По словам Беглова, предприятие «полностью выполняет необходимые меры безопасности». Там сотрудников, рассказал губернатор, допускают в цех только после санитарной проверки, им измеряют температуру тепловизором. Рассказали в Смольном и о новой системе обработки обуви сотрудников: при в ходе каждый цех и в санузлы установлены коврики, в которые заправляется дезинфицирующее средство.

Ранее Беглов также незапланированно посетил продуктовые магазины Фрунзенского района и нашел там рис и гречку. Он заверял, что продуктов достаточно, и призывал петербуржцев не поддаваться панике.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:22 Число заболевших коронавирусной инфекцией в России превысило 250 человек

16:50 В Петербурге создадут институт истории обороны и блокады Ленинграда

16:34 Беглов проверил безопасность выпечки хлеба

15:58 Главврач Боткинской больницы опроверг данные о смерти женщины от коронавируса

15:24 Песков: У Путина нет необходимости проходить тест на коронавирус

14:55 Передвижение по Таллинскому шоссе ограничат на время ремонта Лиговского путепровода

14:36 Петербургские родители жалуются на плохую организацию дистанционного обучения в школах

14:05 Роскомнадзор требует, чтобы "Эхо Москвы" удалило "недостоверные" материалы о коронавирусе

13:41 Бастрыкин поручил разобраться с отравляющей жизни людей свалкой в Янино

13:08 "Будьте достойны памяти Вождя": Другороссы попрощались с Эдуардом Лимоновым

12:57 ЦИК представил форму бюллетеня для голосования по поправкам

12:46 В ЦИК представили сайт голосования по поправкам в Конституцию

12:40 Шойгу: Весенний призыв в армию из-за COVID-19 переноситься не будет

12:27 Из-за коронавируса в Петербурге отложили рассмотрение дела “Сети”*

12:17 Врачи, писатели, журналисты просят Путина принять экстренные меры по противодействию коронавирусу

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru