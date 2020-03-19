Беглов заверил, что в Петербурге хватает продуктов

Петербургский градоначальник Александр Беглов известил, что горожанам не следует беспокоиться о нехватке продуктов, в магазинах имеются все необходимые товары, информирует пресс-служба Смольного.

В очередной раз губернатор призвал петербуржцев не поддаваться панике и не скупать всё подряд.

"Для этого нет оснований, в городе достаточно продовольствия. Ажиотажный спрос способен спровоцировать рост цен. На случай крайней необходимости сформирован продуктовый резерв", - заверил Беглов.

Кроме того, добавил он, власти приобрели 2 млн медицинских масок, которые будут направлены в городские медучреждения.

Как в свою очередь напомнил директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов, маски нужны преимущественно врачам и эффективны лишь для носителей вируса. Остальным следует заботиться лишь о личной гигиене.

Накануне Беглов проинспектировал один продуктовый магазин и лично убедился, что там есть и рис, и гречка.

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