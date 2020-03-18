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16:02

Беглов нашел в магазинах Петербурга рис и гречку

фото ЗакС политика Беглов нашел в магазинах Петербурга рис и гречку

Губернатор Петербурга Александр Беглов при объезде Фрунзенского района незапланированно посетил сетевые магазины, чтобы ознакомиться с ассортиментом, сообщает Смольный.

По словам Беглова, в магазинах есть и рис, и гречка. Ранее петербуржцы и жители других городов замечали, что полки с этими товарами пустеют на фоне распространения коронавирусной инфекции. По мнению губернатора, повышенный спрос на некоторые товары создан спекулянтами, которые пытаются обогатиться в сложной ситуации.

«Не надо впадать в панику! Продукты в городе есть», - призвал Беглов. Он подчеркнул, что правительство делает все для обеспечения регулярных поставок необходимых товаров.

Также Беглов проверил, как соблюдаются новые требования дезинфекции на станции метро «Проспект Славы». Там в вестибюлях четыре раза в сутки проводится влажная уборка, дезинфицируются поручни эскалаторов, входные двери, автоматы, информационные стойки, каждые полчаса протирают поверхности у кассовых окон.

Дважды в сутки дезинфицируются поручни и сиденья всех поездов, заявили в Смольном. По словам Беглова, дополнительные меры санитарной безопасности ввели все предприятия общественного транспорта: Петербургский метрополитен, Горэлектротранс и Пассажиравтотранс.

Накануне в Смольном прошло совещание штаба по улучшению условия ведения бизнеса в Петербурге. На нем спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что парламент готов принять «все необходимые меры законодательного характера, для нормализации ситуации» и «для того, чтобы не дать недобросовестным дельцам  и спекулянтам наживаться на чрезвычайной ситуации».


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Рейтинг персон

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