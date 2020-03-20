Число заболевших коронавирусной инфекцией в России превысило 250 человек

Число зарегистрированных в России случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 54, всего известно о 253 заболевших, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве: 33 за последние сутки. Четыре случая заражения зарегистрировано в Петербурге.

Шесть человек заболели в Якутии, четыре – в Самарской области. По два человека заразились коронавирусом в Новосибирской и Кировской областях, по одному – в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях.

Ранее стало известно о первом случае смерти пациентки с коронавирусной инфекцией в Москве. Женщина страдала хроническими заболеваниями, причиной смерти назвали оторвавшийся тромб.