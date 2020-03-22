Патриарх Кирилл утвердил официальную молитву от коронавируса

Руководитель РПЦ патриарх Кирилл "узаконил" официальный текст церковного песнопения против коронавирусной инфекции, информирует сайт Московского патриархата.

Священный синод призывает всех религиозных деятелей к "усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам".

Текст изложен на церковнославянском языке, при этом самом слово "коронавирус" там отсутствует.

Ранее в некоторых российских городах - в том числе, в Москве - устраивали крестные ходы с молениями об избавлении от новоявленного недуга, охватившего мир.

На сегодняшний день инфекцию "подхватили" уже более 307 тысяч человек: до сих пор наибольшее количество заболевших остается в Китае (81 тысяча), следом идут Италия (53 тысячи) и США (26 тысяч). В России выявлено 306 случаев. Жертвами болезни стали 13 тысяч граждан.