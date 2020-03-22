Пребывая в самоизоляции, депутат Поклонская мечтает о поездке в Крым

Федеральный парламентарий Наталья Поклонская известила подписчиков в социальных сетях, что она строго следует поручению властей и не покидает дома, даже несмотря на то, что ей очень хочется поехать в Крым.

Дело в том, что на территории полуострова зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.

"Я не езжу в Крым с момента появления коронавируса в Москве. Для меня это непросто. Моя семья, мой дом, родной воздух в конце концов - всё это в Крыму. Но мы с дочерью не выходим из квартиры, не гуляем, не посещаем кинотеатры, магазины и находимся в Москве. По одной причине - уважаю правила и меры, принятые руководством страны и города по недопущению распространения вируса", - рассказала Поклонская у себя в Facebook.

В Москве коронавирус обнаружили у 137 человек. Накануне Роспотребнадзор запретил фитнес-центрам и бассейнам принимать посетителей, при этом торговые центры остались для всех доступными.

На сегодняшний день инфекцию "подхватили" уже более 307 тысяч человек: до сих пор наибольшее количество заболевших остается в Китае (81 тысяча), следом идут Италия (53 тысячи) и США (26 тысяч). В России выявлено 306 случаев. Жертвами болезни стали 13 тысяч граждан.