Минобороны РФ направит в Италию военных медиков для борьбы с COVID-19

Министерство обороны России решило направить в Италию восемь врачебно-сестринских бригад и около 100 специалистов-вирусологов для помощи в борьбе с распространением коронавируса - Италия занимает второе место по смертности от инфекции, уведомляет "Интерфакс".

В европейскую страну направятся ведущие специалисты военного ведомства. В Италию направят медиков, которые помогали предотвращать эпидемии сибирской язвы и африканской чумы. Руководить группой будет генерал-майор Сергей Кикоть, являющийся ведущим разработчиком и специалистом в области применения новейших образцов систем специальной обработки.

В Италии от коронавируса погибли более 3,7 тысяч человек, а зараженными являются более 53 тысяч граждан.