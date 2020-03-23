Собянин обязал граждан старше 65 лет сидеть дома: им выплатят компенсации

Столичный мэр Сергей Собянин наказал всем москвичам в возрасте старше 65 лет соблюдать домашний режим ввиду угрозы заразиться коронавирусной инфекцией, извещает "Эхо Москвы".

Данная мера будет введена на территории Москвы с 26 марта по 14 апреля. Всем "запертым" будет выплачена материальная компенсация в размере 4 тысяч рублей.

Собянин, напомним, возглавляет рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом. Ранее по его указу в Москве закрылись фитнес-центры и кинотеатры, а также отменены все массовые мероприятия.

По состоянию на утро 23 марта в РФ "подхватили" COVID-19 уже 438 человек: за сутки количество заразившихся увеличилось на 71 гражданина.