ЦИК просит регионы прервать агитацию за голосование по изменению Конституции

Руководство Центральной избирательной комиссии просит регионы приостановить процесс агитации и печати информационных материалов о предстоящем голосовании за внесение изменений в Конституцию, делится "Коммерсант". Это связано с вероятным переносом сроков референдума ввиду распространения коронавирусной инфекции.

Также представителям региональных комиссии дано поручение не приступать к подомовым обходам граждан и не публиковать агитролики. Как пишет "Ъ", глава управления пресс-службы и информации аппарата ЦИК Ольга Кузнецова отправила голосовое сообщение начальникам ИК регионов, в котором посоветовала "замереть" и "ничего не печатать и не вешать".

Общероссийский референдум по поправкам в Конституцию должен состояться 22 апреля, однако ране "Ведомости" писали, что из-за коронавируса его могут перенести на июнь или осень. Предполагается, что вопрос решится до 25 марта.