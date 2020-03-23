В РФ начал работу портал "Все.онлайн" для тех, кто работает удалённо из-за COVID-19

Российский премьер Михаил Мишустин объявил о начале работы единого портала "Все.онлайн", на котором размещена информация о бесплатных цифровых сервисах для тех граждан, работающих из-за пандемии COVID-19 по "удалёнке".

"Из-за коронавируса люди вынуждены сейчас ограничивать себя и находиться дома, общаться фактически только через интернет, многие, чтобы перейти на удаленную работу или дистанционное обучение, используют различные онлайн-площадки. Чтобы помочь им в такой ситуации, мы обеспечим бесплатный доступ к полезным цифровым сервисам", - пояснил суть идеи премьер.

На данный момент на портале собраны ресурсы, с помощью которых можно не только организовать дистанционную работу, но и заказать продукты, посмотреть кино и сериалы, заняться самообразованием и обучением детей.

Мишустин уточнил, что сервис "Все.онлайн" будет ежедневно пополняться.

Напомним, по последним данным, в мире выявлено свыше 343 тысяч случаев заражения COVID-19, в России - 438.